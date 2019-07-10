"Украина превыше всего!" - националисты пикетировали Офис президента

Националисты отстаивали завоевания революции. Фото: svoboda.org.ua

10 июля 2019 объединенные силы националистов ВО "Свобода" во время акции "Украина - превыше всего!" от президента Украины Владимира Зеленского требовали не потакать наступления на достижения революции достоинства (украинизацию, люстрацию, декоммунизацию) и дерибана украинской земли.

Во время акции лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок заявил: "50 дней прошло с тех пор, как президентом стал Зеленский. Мы понимаем, что он не является националистом. Но став президентом, он стал ответственным за каждого украинца. Глава государства должен действовать в интересах украинской нации. Вместо этого мы видим, как наступают на наши достижения после Революции Достоинства: украинизацию, люстрацию, декоммунизацию. Где обещанная деолигархизация? Почему он договаривается с олигархами, а не сажает их? Почему он потакает дерибану украинской земли?

Дайте нам мир на украинском условиях! Не играйте с украинцами! Используйте государственный язык!

Пока власть не является гарантированно украинской, мы, националисты, будем делать все, чтобы она работала в интересах Украины. Только украинские националисты смогут остановить реванш промосковской диктатуры, защитить национальное информационное пространство, интересы украинцев. Мы костьми ляжем за украинские идеалы, но не дадим уничтожить Украину".

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В то же время народный депутат Украины свободовец Андрей Ильенко отметил, что для защиты интересов украинцев в высшем законодательном органе государства обязательно должна быть мощная националистическая фракция. По его убеждению, именно националисты обезопасят государство от внутренних и внешних угроз.

"Настал тот момент, когда судьба Украины решается в парламенте. Ситуация там будет крайне сложной. По сути это будет поле битвы - дай Бог, чтобы только политической. Но в нем очень нужен будет отряд, отстаивать украинские интересы и осознавать всю серьезность угрозы, перед которой мы стояли. Из-за пассивности и отсутствия реакции президента решать новые угрозы должны националисты", - отметил свободовец.

Партия ВО "Свобода" идет на досрочные парламентские выборы совместно с "Нацкорпусом", "Правым сектором","Государственной Инициативой Яроша", "Организацией украинских националистов" и "Конгрессом украинских националистов".