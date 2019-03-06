Украина получит летательное оружие от США - генерал НАТО

Украина получит партию летального оружия. Фото: РБК

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине новое летальное оружие и увеличить мощность украинского флота.

С таким мнением выступил в комитете по вооруженным силам Сената США главнокомандующий вооруженными силами США и объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщает usnews.com.

По словам офицера, сейчас этот вопрос изучается. Целью предоставления оружия, в случае принятия такого решения, станет сдерживание российской агрессии на море после событий с захватами украинских кораблей вблизи Керченского пролива. По мнению Скапаротти, сильные ВМС Украины помогут предотвратить новые кризисы в Черном или Азовском морях.

Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на экспорт в Украину снайперских винтовок "Баррет", боеприпасов к ним и необходимых деталей и аксессуаров стоимостью 41,5 млн долларов. В то же время, в документе ничего не говорится о продаже тяжелого вооружения, в частности, противотанковых систем "Джавелин", о поставках которых ранее просило украинское правительство.

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В конце февраля в одесский порт зашел американский ракетный эсминец Donald Cook с 56 крылатыми ракетами "Томагавк" на борту. Командующий ВМС НАТО в Европе адмирал Джеймс Фогго подчеркнул: визит корабля в Одессу непосредственно связан с событиями в Керченском проливе. Боевая единица 6-го флота США выполнила задачу участия в совместных с Украиной учениях и оставила порт Одессы 27 февраля.