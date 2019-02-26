Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу

Фото: Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту американского ракетного эсминца "Дональд Кук", прибывшим в порт Одессы.

"Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым украинский, во-вторых, что свобода мореплавания в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинские-американское партнерство единственное, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе оборонной", - написал Порошенко в Facebook.

"Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии", - сказал Волкер.

Порошенко поблагодарил американских партнеров за увеличение присутствия в Черном море.

"Это важный ответ на нападение и акт агрессии против украинских кораблей, который состоялся 25 ноября прошлого года. Агрессия Кремля затрагивает не только жизненные интересы Украины. Она затрагивает и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море.

Проект Керченского моста, когда это было использовано как предтеча, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море, и в любой другой позиции", - сказал он.

"Дональд Кук" оснащен системой противоракетной обороны "Иджис". Несет до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

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За 5 лет в Украине сформировано 29 новых боевых бригад и полков. В армии проведена реформа управления и боевой подготовки, которая все больше приближает Украину к стандартам войск НАТО.