Украина получила военную помощь от США

В Киев прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов.

Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает "Укринформ".

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.

Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении.

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11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Судно доставило в Украину 90 тонн американских боеприпасов. Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тысяч фунтов летального оружия. Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.