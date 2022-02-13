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воскресенье, 13 февраля 2022 17:50

Украина получила военную помощь от США
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В Киев прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов.

Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает "Укринформ".

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.

Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении.

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В Украину прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
В Украину прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
В Украину прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv
В Украину прибыли еще два самолета из США с боеприпасами и зарядами для гранатометов. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

11 февраля в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Судно доставило в Украину 90 тонн американских боеприпасов.

Первая партия американской помощи с вооружением прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тысяч фунтов летального оружия.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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