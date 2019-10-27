Украина пока не собирается возвращаться в ПАСЕ

Украины пока не будет в ПАСЕ. Фото: Корреспондент

Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России, сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было ", - заявил Разумков.

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Украина в целом недовольна возвращению делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако готова к диалогу с ПАСЕ относительно полномочий украинской делегации.