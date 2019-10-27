Украина пока не собирается возвращаться в ПАСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 3744
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1629
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6912
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6372
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40743
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5715
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7623
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 387
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
воскресенье, 27 октября 2019 23:30

Украина пока не собирается возвращаться в ПАСЕ

  Комментировать
Украина пока не собирается возвращаться в ПАСЕ
Украины пока не будет в ПАСЕ. Фото: Корреспондент

Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России, сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было ", - заявил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПАСЕ обвинила депутата РФ в сливе информации

Украина в целом недовольна возвращению делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако готова к диалогу с ПАСЕ относительно полномочий украинской делегации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина пока не собирается возвращаться в ПАСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 57789
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 24948
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 24031
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 17874
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12619
Политика
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
 Просмотров: 450
Добровольческие батальоны вывезли оружие из Золотого
Добровольческие батальоны вывезли оружие из Золотого 1 Просмотров: 3357
Разумков прокомментировал ситуацию с подкупом депутатов
Разумков прокомментировал ситуацию с подкупом депутатов 1 Просмотров: 1738
Лишенный гражданства нардеп вернулся в Украину
Лишенный гражданства нардеп вернулся в Украину 2 Просмотров: 7094
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
 2 Просмотров: 3744
Больше всего комментируют
32
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
6
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
5
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
4
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 13110
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua