Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский

Украина направила в Международный суд иск против РФ. Фото: DW

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

В иске Россию требуют привлечь к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания злости. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

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"Просим суд немедленно приказать Российской Федерации прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - отметил глава государства.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Белорусские подразделения сил спецопераций находятся в полной боевой готовности. Это может свидетельствовать о готовности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к войне России против Украины.