Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3105
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 15489
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 80950
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7236
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4104
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5877
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 756
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1053
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4752
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 828
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 14688
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 8082
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4950
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 909
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2853
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2043
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
воскресенье, 27 февраля 2022 13:25

Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский

  Комментировать
Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский
Украина направила в Международный суд иск против РФ. Фото: DW

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

В иске Россию требуют привлечь к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания злости. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев движутся опасные террористы - МВД

"Просим суд немедленно приказать Российской Федерации прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - отметил глава государства.

Белорусские подразделения сил спецопераций находятся в полной боевой готовности. Это может свидетельствовать о готовности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к войне России против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 131002
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 103540
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 80968
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 3 Просмотров: 61291
&quot;Неонацисты, бендеровцы&quot; – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
 15 Просмотров: 52707
Политика
Первый ушел: российский миллиардер осудил действия Путина
Первый ушел: российский миллиардер осудил действия Путина Просмотров: 297
Киев продолжает держать оборону – Кличко
Киев продолжает держать оборону – Кличко Просмотров: 621
Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины
Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины Просмотров: 567
"Вас не звали" — генпрокурор Украины обратилась к россиянам и Путину
"Вас не звали" — генпрокурор Украины обратилась к россиянам и Путину Просмотров: 909
Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты
Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты Просмотров: 6732
Больше всего комментируют
15
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
8
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
2
Русский враг преодолел оборону Херсона и прорвался сквозь Антоновский мост
2
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
Голосов: 2403
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть