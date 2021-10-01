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пятница, 01 октября 2021 10:22

Украина перешла на электронные больничные

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Украина перешла на электронные больничные
В июне запустили пилотный проект, за четыре месяца врачи выдали более миллиона э-больничных. Фото: @moz.ukr

С сегодняшнего дня медучреждения будут выдавать только электронные больничные.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в пятницу.

"Сегодня стартует один из крупнейших цифровых проектов - электронные больничные.

В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать только электронные больничные ", - рассказал Федоров.

После того, как в июне запустили пилотный проект, за четыре месяца врачи выдали более миллиона электронных больничных.

"Исправили много различных технических моментов, сегодня все работает стабильно", - сказал министр.

Федоров заявил о "большом антикоррупционном эффекте".

"Когда все оцифрованного, можно проанализировать сколько раз выдает больница, врач больничный, в чем причина аномальных ситуаций.

Можно сэкономить несколько миллиардов гривен", - сказал вице-премьер.

Также Федоров заявил, что "не будет вообще бумажной волокиты", а во многих ситуациях не нужно приходить в больницу, чтобы закрыть больничный.

"Наш лозунг - должны бегать данные, а не люди", - сказал министр.

Работодатели автоматически будут получать информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном. Исчезнет необходимость хранения бумажных справок.

После получения информации от медицинской системы о формировании медзаключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный. Его с первого дня будут видеть работодатели и сами больные.

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Дата
01
октября

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