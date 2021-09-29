Украина полностью переходит на электронные больничные

Теперь не нужно повторно идти в больницу, если болезнь протекает по плану лечения. Фото: facebook.com/viktor.liashko

С 1 октября все больничные в Украине начнут выдавать в электронном формате.

Врачи должны будут вносить данные в электронную систему здравоохранения, сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"По состоянию на 27 сентября 137 тыс. медицинских работников прошли онлайн-обучение. 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют е-больничные. С начала работы системы создали почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Пока только 100 больниц не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время", - сказал он.

Теперь не нужно повторно идти в больницу, если есть план лечения болезни все идет хорошо. Больничный закроется автоматически. Врачи будут заполнять меньше документов, а пациенту не надо будет помнить полное название компании, где он работает, или ее адрес. Все данные будут автоматически попадать в систему.

Работодатели автоматически будут получать информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном. Исчезнет необходимость хранения бумажных справок. После получения информации от медицинской системы о формировании медзаключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный. Его с первого дня будут видеть работодатели и сами больные. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель во время формирования электронного больничного не получат информацию о том, чем болен человек и какое лечение ему выписали. Все будет конфиденциально.

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Электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем. Листок нетрудоспособности будет иметь фиксированный срок. Человек может не идти в больницу, чтобы закрыть его, а выйти сразу на работу. Если пациент не выздоровел, то должен обратиться к врачу и продлить пребывание на больничном. В Минздраве уверены, что благодаря этой системе соответствующие органы смогут отслеживать, являются ли больничные настоящими. Это поможет бороться с мошенниками, которые продают документ. В июне в украинских медицинских учреждениях начали оформлять электронные больничные. Полный переход перенесли на 1 октября, поскольку не все медики освоили систему.