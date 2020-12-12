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суббота, 12 декабря 2020 21:11

Украина отстояла право запрещать экспорт леса

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Украина отстояла право запрещать экспорт леса
Запрет 2015 году должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности. Фото: Pixabay

Международная арбитражная группа признала право Украины ограничивать экспорт леса. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Арбитраж по леса вынес свое решение о запрете экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 признано судом полностью правомерным", - написал Качка на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при этом арбитры признали, что запрет 2015 году должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС.

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"Как ни странно главной причиной того, что мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса. Поэтому уважаемые депутаты будьте осторожны в объяснении своих законодательных инициатив ", - написал торгпред Украины.

По его словам, решение арбитров дает Украине широкую свободу выбора мер исполнения решения. Однако, первым шагом должно стать одобрение Закона Украины О рынке древесины, создание нормального рынка внутри Украины и регламентация с ЕС двустороннего протокола о торговле лесом.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группу, которая экспортировала незаконно вырубленную древесину из Ивано-Франковской и Буковины.

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