Украина оторвалась от "запоребрика" с его путинской шоблой - первый вице-спикер

Украина наконец оторвалась от России, говорит первый вице-спикер Ирина Геращенко. Фото: открытые источники

Украина оторвалась от России и наконец живет своим политическим порядком дня. Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Во времена журналистской юности я, в частности, вела и российское направление, работала на всех парламентских- президентских выборах в РФ. В марте 2000 меня с оператором, единых из украинских СМИ, аккредитовали на голосование Путина во время президентских выборов. Он пришел на участок с тогдашней женой и семьей Чубайсов, и я еще задала тогда вопрос его жене, что то банальное, типа - волнуетесь ли перед тем, как войти в статус первой леди, и чем это утро в семье отличался от других завтраков. Все украинские телегруппы тогда жили в отеле "Россия", только там можно было перегоняются из тяжелых бетакамных кассет. И мы с оператором Володей Якименко честно поделились эксклюзивным нашим видео Плюсами, Новым и СТБ. И "Интер" меня за это даже не убил.

Но это я к чему веду. Тогда в украинском новостях обязательно и ежедневно было несколько сюжетов о РФ, мы знали всех их топ-политиков, охотились на их комментарии и интервью на различных международных событиях, помнили всех их министров и губернаторов, знали спикеров и глав комитетов госдумы, а политические выборы и политическая жизнь в Украине шла по московским лекалам, с небольшим отставанием во времени мы просто калькировали их события, их результаты выборов, их политические тренды.

Огромное счастье, что теперь этого нет. Мы действительно оторвались от запоребрика. И вопрос не только в том, что там убиты все основы демократии и нет больше парламента и правительства, а есть только Путин и Кремль, поэтому нет никакого смысла знать, кто там министры - спикер, потому что это не имеет никакого значения, потому что все они назначены и в одну минуту могут быть сняты одним человеком.

Простые украинцы, наконец, забывают всех этих киркоровбасковых

Ключевое, главное другое - нам больше это не интересно и не нужно. Украина, наконец, живет своим политическим порядком дня. Политики, эксперты, журналисты не знают имен и лиц российской политической шоблы. А простые украинцы, наконец, забывают всех этих киркоровбасковых. И с фанатизмом слушают своего Винника (пение, не политические размышления):

Зато я была удивлена, что вульгарная путинская пропагандистка знает всех украинских депутатов в ПАСЕ в лицо, по имени- отцу. И говорят, мы там энный день - главные герои их гебельсТБ. В России в кой то веки три дня подряд транслируют украинский гимн. И вообще гебельсТБ рассказывает только об Украине. А что им еще показывать, слов своего гимна они не знают.

Мы точно можем прожить без РФ

На самом деле, это хорошие новости. Мы точно можем прожить без РФ. И стремимся одного - чтобы Кремль отстал от Украины. Россия без Украины - не может, потому что это крах их имперских амбиций, это полный проигрыш их внешней политики, это убийство ключевого мифа о "одном народе"

Мы на правильном пути, друзья. И Украину Россия уже проиграла. Безвозвратно", - написала Ирина Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.