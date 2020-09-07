Кулеба встретился с представителями украинской общины в Румынии. Фото: glavcom.ua

Украина откроет новое консульство в Румынии.

Его планируют открыть в городе Сигету Мармацией, для сохранения нашей культуры, лучшего взаимодействия и укрепления отношений Украины с Румынией. Об этом сообщили в пресс служба Министерства иностранных дел.

"В рамках рабочего визита в Румынию, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представителями украинской общины в Румынии. Глава МИД Украины выразил благодарность Украинской в ​​Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов Украины за рубежом ", - говорится в сообщении.

Кулеба сообщил Украинский Румынии о решении открыть новое консульство Украины, учитывая важность украинского-румынских отношений и необходимости поддержки украинской общины Румынии.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для Украинской Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепление отношений Украины с Румынией ", - рассказал министр.

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Как сообщается, глава МИД Украины также пригласил представителей украинской общины в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД отношении зарубежного украинства.

Он отметил, что в орган по разработке новой политики в отношении зарубежного украинства должны войти люди, которые понимают проблемы и знают, как их решить.

Стоит отметить, что Кулеба вручил председателю Союза Украинской Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от Президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской общины, Орден "За заслуги" III степени.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым через сегодняшнее обострение на Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.