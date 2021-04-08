Украина объявила "министра связи" ЛНР в розыск

Фетисов продолжает организовывать работу "министерства". Фото: ТАСС

Так называемого министра связи и массовых коммуникаций оккупационной администрации России в Луганской области объявили в розыск. Украина сообщила Олегу Фетисову о подозрении.

Сообщает Офис генпрокурора.

Ему инкриминируют совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования через них у местных жителей идеологии Российской Федерации", - отметили.

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Фетисов продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в так называемых комитетах и коллегиях и принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области. Он выполняет указания руководства так называемой ЛНР, направленные на общее функционирование системы "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области.

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