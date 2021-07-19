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Украина не будет пересматривать геополитический вектор - МИД

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Украина не будет пересматривать геополитический вектор - МИД
В Украине нет причин для пересмотра геополитического вектора. Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

У Украины нет причин для пересмотра геополитического вектора.

Стратегический курс Украины как государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции. Сейчас актуальным является приобретение членства в НАТО и ЕС, говорит пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики - не стоит. Мы высоко ценим поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неизбежен", - отметил Николенко.

Это не означает, что развитие отношений с определенными странами и регионами искусственно будет сдерживаться. Это вызвано тем, что приоритетом является национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен.

Если в Евросоюзе и США будут усиливать влияние российских лоббистов и реализуют политику сдачи украинских интересов, то Украина вынуждена будет переориентировать интересы на Восток. Евросоюз неоднороден в вопросе взаимоотношений с Россией. Такое заявление сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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