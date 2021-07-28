Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 1033-летия крещения Руси - Украины.
Глава государства сказал об историческом единстве украинцев.
"Все украинцы с любого уголка Украины - это один большой народ, украинский народ.
Киевская Русь - это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла за тысячи километров", - заявил Зеленский.
"В Украине есть место всем церквям и конфессиям.
Нигде в мире практически нет аналогов украинского Совета церквей. В который входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения. И все они проводят совместные молитвы за Украину.
В 1991 году Украина провозгласила свою независимость. В этом году мы отмечаем только 30-летие от ее получения. Но как и тысячу лет назад, наша национальная валюта - гривна. Символично, что ее новейшую историю начал именно великий князь, который изображен на одной гривне", - сказал глава государства.
Зеленский напомнил, что советский режим в 1928 году разрушил Десятинную церковь.
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Сегодня в Свято-Михайловском Златоверхом соборе началась божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Также состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.
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