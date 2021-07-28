Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 3150
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 513
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1035
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2934
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1647
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4797
Фото
Все фото
5
5
14
6
6
Янукович расколол Украину на &quot;три сорта&quot; - показали выставку черного пиара
Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Путешествие в Грузию с &quot;двойником Шмигаля&quot; и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Видео
Все видео
Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1413
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1098
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 414
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1314
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 10:53

Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский

  Комментировать
Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
В Украине есть место всем церквям и конфессиям, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 1033-летия крещения Руси - Украины.

Глава государства сказал об историческом единстве украинцев.

"Все украинцы с любого уголка Украины - это один большой народ, украинский народ.

Киевская Русь - это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла за тысячи километров", - заявил Зеленский.

"В Украине есть место всем церквям и конфессиям.

Нигде в мире практически нет аналогов украинского Совета церквей. В который входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения. И все они проводят совместные молитвы за Украину.

В 1991 году Украина провозгласила свою независимость. В этом году мы отмечаем только 30-летие от ее получения. Но как и тысячу лет назад, наша национальная валюта - гривна. Символично, что ее новейшую историю начал именно великий князь, который изображен на одной гривне", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что советский режим в 1928 году разрушил Десятинную церковь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия - банкрот. Министр Резников разрушил путинские мифы

Сегодня в Свято-Михайловском Златоверхом соборе началась божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Также состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о событиях крещения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина - наследник Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

На берегу реки нашли залежи золота

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8784
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6903
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 6372
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4833
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3843
Политика
Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
5
 Просмотров: 594
Брату одиозного Вовка уменьшили залог
Брату одиозного Вовка уменьшили залог Просмотров: 90
Кравчук почти месяц находится в реанимации
Кравчук почти месяц находится в реанимации Просмотров: 432
Это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации - Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины
Это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации - Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины Просмотров: 135
Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара
Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
8
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Погано тебе розумію
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
Голосов: 7848
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть