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среда, 22 сентября 2021 21:50

Украина надеется поднять уровень помощи от США до $ 1 млрд

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Украина надеется поднять уровень помощи от США до $ 1 млрд
Кулеба заявил, что Украина будет работать над повышением уровня американской помощи. Фото: Pexels

Украина пытается поднять уровень поддержки со стороны США до $1 млрд.

Для этого есть все политические и оборонные предпосылки, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеоефира в Facebook.

Министр сейчас находится в Нью-Йорке, где происходит 76 сессия Генассамблеи ООН.

Кулеба заявил, что много сил в американском Конгрессе поддерживают эту инициативу.

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"Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы. Мы над этим будем активно работать. Значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности. Клуб государств, получающих от США миллиард и больше помощи - это клуб избранных. Это лучше, чем любой общий статус. И мы над этим работать", - добавил он.

В среду, 22 сентября, президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

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