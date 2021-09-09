Украина может просить о статусе союзника и работать над членством НАТО одновременно - Тейлор

Украина имеет два варианта с НАТО. Фото: espreso.tv

Киев может просить о статусе основного союзника вне НАТО и одновременно работать над полноценным членством.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в комментарии "Голосу Америки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не надо проситься в союзники США - посол Украины

"Никто не ставит под сомнение, что полноценное членство Украины в НАТО является лучшим. Если выбор стоит между одним и другим, однозначно следует целиться на членство в НАТО, потому что статус основного союзника не дает гарантий безопасности Украины. Но этого выбора не должно быть - страна может иметь оба варианта", - говорит Тейлор.

Украина может уже сейчас просить о статусе основного союзника США и параллельно работать над членством в Альянсе.

"Утверждение о том, что если вы получили статус союзника вне НАТО, то не сможете стать полноценным членом НАТО - неправда. Для этого нет никаких причин и нет никаких ограничений", - добавил Тейлор.

8 сентября Верховная Рада провалила проект постановления народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. "За" проголосовали 24 депутата. Фракция "Слуга народа" отказалась поддержать проект постановления. Председатель фракции Давид Арахамия пояснил, что Украина движется дорожной картой в НАТО, чтобы стать полноценным членом. Поэтому стране не нужно простить о статусе основного союзника США вне НАТО.