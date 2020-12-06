Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы

По словам Кравчука, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года. Фото из открытых источников

Если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбасса, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы. Речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года.

"Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем просить и требовать", - отметил Кравчук.

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Глава украинской делегации, однако, уверен, что лучший путь решения ситуации в Донбассе - это дипломатический.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим и политическим путем, Украина должна сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность", - резюмировал Кравчук.

Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором призывает международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума, отметили в ведомстве.