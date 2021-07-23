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пятница, 23 июля 2021 16:48

Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества

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Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
"Государственная собственность годами была источником коррупции номер один", говорит заместитель председателя Фонда государственного имущества Константин Кошеленко. Фото: Ukrinform

Прозрачная приватизация принесла в бюджет почти 3 млрд грн за прошлый год. Об этом заявил заместитель председателя Фонда государственного имущества Константин Кошеленко на пресс-конференции "Приватизация + Демонополизация = Экономический рост" 23 июля.

"В 2020 году в бюджет за приватизацию поступило почти три миллиарда гривен. В четыре раза больше, чем в 2019-м. Больше в восемь раз, чем в 2018 году. На первое полугодие 2021-го поступления составили более одного миллиарда. По результатам конкурсов ждем 1,7 миллиарда", - говорит Кошеленко.

Государственная собственность долгие годы была источником коррупции номер один, добавляет он. Прозрачная приватизация, которую предлагает внедрить законопроект №4572, даст возможность "вылечить" убыточные госпредприятия.

"Мы построили "фабрику" прозрачной приватизации. Каждый может посматривать на сайте privatization.gov.ua все документы, фотографии. Ранее вместо этого были 400 экземпляров газеты. Потенциальные инвесторы давали взятки, чтобы получить больше информации на флешке", – говорит Кошеленко.

Приватизация оттолкнет коррупцию в государственном управлении, говорит.

"29 бизнес-ассоциаций одобрили законопроект №4572, который Рада поддержала в первом чтении. Он позволит прозрачные процедуры приватизации утвердить законодательно. 10 процентов будут оставаться общинам. Из России как страны агрессора не могут прийти деньги. Такой договор расторгнут, а право приобрести перейдет следующему участнику торгов. Мы предусмотрели защиту инвесторов, возможность отменить решение приватизации. Экономический эффект в течение года – ожидаем 15 миллиардов гривен. В течение 10 лет – до 200 миллиардов гривен", – говорит заместитель председателя Фонда госимущества.

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Редактор издания "Экономическая Правда" Дмитрий Денков отмечает, что в Украине миллиарды убытков на госпредприятиях.

"Мониторинг эффективности управления 2020 года показал, что из 3343 госпредприятий – только 1458 работают. 947 являются прибыльными. О них говорят как о черных дырах, коррупционных кормушках. Самый простой вариант решения проблемы – приватизация. Хотя большинство органов власти саботируют процесс передачи предприятий Фонду госимущества", – говорит Денков.

Только приватизация может спасти государственный сектор от банкротства, отмечает Глеб Каневский, руководитель экспертной организации StateWatch.

"Самые большие управляющие госпредприятиями – это три министерства. Министерство экономики – 408 объектов. Минэнергетики – 395. Минобороны – 111. 60 процентов предприятий в состоянии ликвидации или реорганизации. Они не генерируют прибыль. Это просто недвижимость, где работает несколько человек", – говорит Каневский.

Большинство госпредприятий не могут заработать средства, чтобы содержать себя, отмечает он. При этом до 50 процентов предприятий не подают финансовые отчеты.

"Другой возможности навести порядок, кроме приватизации, нет", – резюмирует Каневский.

Председатель правления StateWatch Александр Леменов отмечает, что госпредприятия за эти годы превратились в коррупционные кормушки. "Завод "Большевик" в Киеве имеет долги на 10 миллионов. Его наибольшая прибыль – это сдача в аренду цехов. Последний станок поставили в 1980-х. Чем больше затягиваем с приватизацией, тем дешевле становятся объекты. И сложнее их потом продать. Коррупция боится прозрачности".

15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №4572 "О внесении изменений в Закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества". Он направлен на реформирование сектора государственных предприятий и обеспечения прозрачной приватизации.

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Дата
23
июля

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