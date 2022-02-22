"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник

В таких условиях, в которых находится Украина, обычно развивают дипломатические отношения, отмечает Александр Сушко. Фото: "Украинская правда"

Для разрыва дипломатических отношений с Россией у Украины есть все основания еще после аннексии Крыма в 2014-м. РФ сейчас пытается сделать вид, что Украина виновата в желании разорвать отношения. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики.

"Россияне сделали достаточно, чтобы этих отношений не существовало. Их, по большому счету, и так не существует. Есть определенные консульские функции, относительно которых и есть вопросы. Юридически, в условиях аннексии территории или нарушения территориальной целостности, этого достаточно для разрыва дипломатических отношений. Украина в свое время имела все основания это сделать, однако отказалась от такой возможности. После аннексии Крыма могли бы спокойно разрывать", – говорит Сушко.

Грузия после признания Россией Абхазии и Южной Осетии разорвала дипломатические отношения, и сейчас они формально общаются через Швейцарию, добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза

"После того, как мы имеем и Крым, и Донбасс, и уже признание здесь так называемой независимости так называемых ЛДНР, понятно, что с точки зрения всей дипломатической практики и традиции этого более чем достаточно. России просто выгодно представить так, что это не она виновата, а Украина сама решила и будто бы теперь у нее еще будут дополнительные проблемы из-за того, что нет дипломатических отношений", – говорит Сушко.

В таких условиях, в которых находится Украина, обычно развивают дипломатические отношения, отмечает эксперт.

"Дипломатические отношения существуют между странами, у которых есть понимание уважения к суверенитету и территориальной целостности. Все основания для такого шага у Украины есть, и в данном случае особых аргументов серьезных тем, почему это не делать, тоже я не вижу", – говорит Сушко.

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотила. МИД также передал запрос президенту Владимиру Зеленскому о разрыве дипломатических отношений. МИД РФ и пресссекретарь Путина Песков заявили о нежелательности разрыва дипотношений с Украиной.