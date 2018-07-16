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Украина идет в НАТО, а Путину чешется: Порошенко во второй раз за год появился на ток-шоу

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Украина идет в НАТО, а Путину чешется: Порошенко во второй раз за год появился на ток-шоу
Президент Петр Порошенко снова пришел на ICTV.

Украина была и остается среди первых приоритетов НАТО и США.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Вспоминая о заявлениях президента РФ Владимира Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом по Украине, Порошенко отметил: "Если он так много говорил, то и ему оно чешется".

"Путин сыграл большую роль в двух вещах. Первое - укрепление НАТО. Второе - канцлер Германии заявила о резком увеличении оборонных расходов после аннексии Крыма. И призвала к этому лидеров всех стран-членов ЕС. Уже сейчас, без призывов Трампа, на 32 миллиарда евро выросли оборонные бюджеты стран и этот процесс будет продолжаться", - добавил он.

Порошенко назвал себя "решительным" в вопросе вступления в североатлантический альянс: "Нам обязательно надо провести реформы".

"Мы за последние четыре года восстановили армию, которая защищает украинский суверенитет, землю и пользуется огромным уважением и доверием украинского народа", - продолжил глава государства.

Порошенко назвал армию институтом с наибольшим доверием среди украинцев.

Также он упомянул о защите украинского языка.

"И это не только квоты на телевидении, радио. Просто люди стали говорить на украинском языке. Это стало драйовово, проявлением патриотизма", - заявил президент.

Также он напомнил, что 17 июля - четвертая годовщина рjccbqcrjq террористической атаки на самолет малазийских авиалиний MH17.

"Мы привлечем их к ответственности. Те российские офицеры, которые получили приказ от российского руководства, нажимали кнопку на ракету, которая сбила самолет, окажутся на скамье подсудимых. Так же, как и те, кто виновны в развязывании агрессии против нашего государства" , - сказал Порошенко.

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Президент Петр Порошенко во второй раз в этом году появляется в эфире телеканала ICTV на ток-шоу. Впервые он сделал это в апреле. До этого на посту президента Порошенко не появлялся в подобных телевизионных форматах.

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