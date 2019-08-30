Украина и Россия начали обмен пленными: первые подробности

Начался обмен пленными. Фото: 112 Украина

В ночь на пятницу, 30 августа, начался долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией.

"Все. Обмен начался. Наши отправляются домой. Утром встречаем", - сообщает Telegram-канал "Шаурма Зеленского".

Информацию об обмене подтвердил на своей странице в Twitter экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине, сообщает "Коммерсант".

"Украинцев помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались писать прошения о помиловании - это повлечет за собой признание вины. Если Сенцов не передумает, то его могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом", - говорится в материале.

Украинцев, которые находятся под следствием в России, могут выслать на родину, чтобы там продолжили расследовать их дела. Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

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Накануне стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".