Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово" – СМИ

Вероятно узника Кремля готовят к обмену пленными

Украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в московский СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщили в российской Общественной наблюдательной комиссии, передает "Интерфакс".

"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - сообщили в ОНК.

Там также сообщили, что в СИЗО содержатся более 30 украинцев, включая моряков.

Сущенко находился в колонии №11 в Кировской области, города Кирово-Чепецк, село Утробино в России.

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Роман Сущенко - собственный корреспондент информационного агентства "Укринформ" во Франции. Задержан россиянами 30 сентября 2016 года во время посещения Москвы, куда приехал к родственникам. Его обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам тюрьмы.