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понедельник, 19 августа 2019 18:03

Украина и Израиль решили проблемный вопрос
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы совместных поездок граждан. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем, сообщили в ведомстве.

По статистике Государственной пограничной службы 4,5 тыс. граждан Украины получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тыс. украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить Израиль не смогли 2,5 тыс.

В то же время за прошлый год в Украине не смогли попасть 220 человек, в этом - 716 гражданам Израиля отказали во въезде, но с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

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"На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", - сказал Аваков.

Премьер Израиля отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Кроме того, силовые ведомства активно сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности туристов обеих стран, противодействия незаконному найму и трудоустройства граждан.

Украина и Израиль подписали соглашение о Зоне свободной торговли в начале 2019-го. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля.

Годовой товарооборот между странами составляет $1,34 млрд.

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