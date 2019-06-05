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среда, 05 июня 2019 07:54

Украина должна расторгнуть договор о сотрудничестве с РФ на Азовском море - эксперт

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Автор: unian.ua
  Украина должна расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю, чтобы обеспечивать туда беспрепятственный доступ любых кораблей третьих стран
Украина должна расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю, чтобы обеспечивать туда беспрепятственный доступ любых кораблей третьих стран

Украина должна расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю, чтобы обеспечивать туда беспрепятственный доступ любых кораблей третьих стран.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает "Обозреватель".

"Первое, что надо было сделать, это денонсировать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Российской Федерацией. Такие идеи предлагались еще летом и осенью прошлого года, в частности тогдашним уполномоченным президента по вопросам Крыма Борисом Бабиным. Но почему-то они не нашли поддержки", - отметил эксперт.

12 октября 2018 на заседании СНБО было принято решение подать в Верховную Раду законопроект о внутренних водах Украины, о территориальном море с определением береговой и срединной линии.

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"После этого должен быть расторгнут договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море. И, конечно, должно быть признание Керченского пролива международным. Согласно нормам международного права, протоки свободны для прохода любых кораблей, в том числе кораблей третьих стран. А не дискриминационно, как сейчас, когда мы должны с Россией согласовывать, какие корабли могут пройти в украинские порты ", - заявил Мусиенко.

Эксперт предупредил, что украинским дипломатам и юристам необходимо выполнять свою работу и быть готовыми к сильному сопротивлению РФ.

За период строительства Керченского моста россияне выкопали более 1 млн артефактов, принадлежащих Украине.

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Дата
05
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