Украина, Британия и Польша создали новый альянс

Украина, Великобритания и Польша запускают новый трехсторонний формат сотрудничества.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс, сообщает Gazeta.ua.
"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", - сказал министр.
Вскоре на официальных сайтах ведомств трех стран появится совместное заявление министров.
"Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – заявил Кулеба.
Также речь идет об экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией.
100 млн фунтов для Украины и предупреждение для России
Британия увеличит объем финансовой поддержки Украины до 100 млн фунтов, заявила Лиз Трасс.
"Когда премьер-министр (Борис Джонсон. - Gazeta.ua) посетил Киев, он объявил о предоставлении 88 миллионов на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности.
Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 миллионов", - сообщила.
Российскую Федерацию ждут серьезные экономические последствия в случае нового витка агрессии против Украины, заявила.
"На прошлой неделе в Москве я передала Сергею Лаврову сильный сигнал. Я сказала ему прямо, что Россия должна уважать суверенитет Украины и принять участие в переговорах.
Если они не изберут путь, который мы изложили, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит.
Мы с нашими союзниками готовы ввести серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия в виде беспрецедентного пакета скоординированных санкций", - сообщила британский чиновник.
Несмотря на заявления РФ, военное наращивание не замедляется.
"Нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края. Они должны идти по пути дипломатии", - сказала Трасс.
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