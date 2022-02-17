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четверг, 17 февраля 2022 16:56

Украина, Британия и Польша создали новый альянс

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Украина, Британия и Польша создали новый альянс
Фото: Facebook, Дмитрий Кулеба

Украина, Великобритания и Польша запускают новый трехсторонний формат сотрудничества.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс, сообщает Gazeta.ua.

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", - сказал министр.

Вскоре на официальных сайтах ведомств трех стран появится совместное заявление министров.

"Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство", – заявил Кулеба.

Также речь идет об экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией.

100 млн фунтов для Украины и предупреждение для России

Британия увеличит объем финансовой поддержки Украины до 100 млн фунтов, заявила Лиз Трасс.

"Когда премьер-министр (Борис Джонсон. - Gazeta.ua) посетил Киев, он объявил о предоставлении 88 миллионов на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности.

Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 миллионов", - сообщила.

Российскую Федерацию ждут серьезные экономические последствия в случае нового витка агрессии против Украины, заявила.

"На прошлой неделе в Москве я передала Сергею Лаврову сильный сигнал. Я сказала ему прямо, что Россия должна уважать суверенитет Украины и принять участие в переговорах.

Если они не изберут путь, который мы изложили, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит.

Мы с нашими союзниками готовы ввести серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия в виде беспрецедентного пакета скоординированных санкций", - сообщила британский чиновник.

Несмотря на заявления РФ, военное наращивание не замедляется.

"Нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края. Они должны идти по пути дипломатии", - сказала Трасс.

Новость дополняется.

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Дата
17
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