Украина - Англия: британское посольство сделало дружественное заявление

Матч состоится завтра в 22.00. Фото: standard.co.uk

Соединенное Королевство является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития. Об этом заявило посольство Великобритании в Украине.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом после сезона поехать в отпуск в украинский Крым", - сообщило британское посольство и опубликовало фото стадиона "Донбасс Арена".

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В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало игры в 22:00. В Риме национальную команду болельщики встретили овациями. Сборную Украины усилит важный игрок.