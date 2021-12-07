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вторник, 07 декабря 2021 19:24

"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео

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&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Дружественных" и "братских" россиян показали во время уличного опроса.

Рядовые граждане РФ поддерживают агрессию по отношению к Украине. При этом "агрессором" называют Украину.

Видео опубликовал блоггер Сергей Стерненко.

На улице у россиян спрашивали, поддерживают ли они наступление на Украину.

На вопрос о российских войсках на границе с Украиной, девушка отвечает об их президенте Владимире Путине: "Охраняет Россию", вторая говорит: "От украинцев".

Мужчина говорит, что Путин "вполне" может ввести войска, потому что в Украине "русскоязычное население".

"Если вы до сих пор не решили переходить с русского языка в быту на украинский, то вот – отличный аргумент. Нам стоит говорить по-украински, чтобы Путин не пришел сюда нас "защищать", - отметил Стерненко.

Еще один мужчина на видео говорит, что российско-украинская война уже продолжается: "Я сам с войны там же был".

"Одобряю (ввод войск). Очень агрессивно Украина себя ведет", - говорит женщина.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В ноябре враг на Донбассе убил шестерых украинских военных.

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