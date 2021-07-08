Угрозы на французском и неэтичное поведение: НАПК требует уволить судью КСУ

Судья направил письмо со своей официальной почты [email protected] Фото: "Радио Свобода"

Комиссию по вопросам этики Конституционного Суда просят привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности.

Судья неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен с должности, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК указали три причины для увольнения: подготовка судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов; письмо-угроза Слиденко на адрес работника НАЗК с цитатой из романа Александра Дюма-отца; заявления судьи в СМИ, которые свидетельствуют о возможном нарушении этических принципов.

"А теперь, - сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, - теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Дюма. Три мушкетера. P. S. Так что мерси, господа, передайте мой привет господину Н." - приводит антикоррупционный орган перевод письма с французского языка.

Судья направил его со своей официальной почты [email protected] работнику агентства, который вручал ему протокол.

Эти действия судьи не были технической судейской ошибкой, а свидетельствуют о его ненадлежащем отношении к служебным обязанностям и содержат признаки дисциплинарного проступка.

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Слиденко два года не вносил в декларацию информацию о пользовании недвижимостью. Он не отражал в декларациях дома или квартиры в собственности, аренде или пользовании, хотя в части "место фактического проживания" указывал Киев. По закону, декларант должен показать имущество, которым пользовался, даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников. На тот момент в декларации судьи значился только автомобиль Peugeot 2011 года выпуска. 8 октября 2020-го Следенко подал заявление об увольнении. Однако КСУ до сих пор не принял решение.