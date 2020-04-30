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четверг, 30 апреля 2020 21:58

"Уголовные преследования по политическим мотивам становятся обыденными" - Захаров о "деле Вятровича"

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  На Международный форум «Украина помнит, мир признает» , который состоялся 2018 года, собрались украинские и иностранные исследователи, изучающие Голодомор. Фото: uinp.gov.ua
На Международный форум «Украина помнит, мир признает» , который состоялся 2018 года, собрались украинские и иностранные исследователи, изучающие Голодомор. Фото: uinp.gov.ua

Правозащитник Евгений Захаров разобрал суть дела, по которому ГБР преследует нардепа Владимира Вятровича. Доказал, что обращение, по которому возбуждено дело, содержит ложные сведения. Статью опубликовал на сайте Харьковской правозащитной группы.

Сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров провел расчеты, которые лежат в основе обвинения Владимира Вьятровича в растрате государственных средств на проведение Международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году. Это расследование ГБР начало по обращению народного депутата Максима Бужанского, известного своей антиукраинской позицией.

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Правозащитник был на этом событии. Говорит, зал на 477 человек был заполнен, что соответствует заявленному количеству участников.

Далее Евгений Захаров, исходя из открытых данных, доступных в системе Prozorro, подсчитал стоимость питания участников форума, из которых очевидно, что цены не были завышенными. Так же не вызывает вопросов компания, которая предоставляла услуги - она ​​обеспечивала продуктами 34 подобных события.

"Было бы естественно, если бы ГБР не позорилось и закрыло это уголовное производство из-за отсутствия факта правонарушения, а Вятрович подал в суд иск о защите чести и достоинства против Бужанского", - считает Евгений Захаров.

Правозащитник называет дело "мыльным пузырем" и предполагает его заказной характер.

"Выстраивается крайне печальная картина: уголовные преследования по политическим мотивам становятся будничными", - утверждает Евгений Захаров.

  Владимир Вятрович, тогда - председатель Института национальной памяти, а теперь народный депутат, выступил на Международном форуме «Украина помнит, мир признает». Ноябрь 2018. Фото: uinp.gov.ua
Владимир Вятрович, тогда - председатель Института национальной памяти, а теперь народный депутат, выступил на Международном форуме «Украина помнит, мир признает». Ноябрь 2018. Фото: uinp.gov.ua

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Международный форум "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора проходил 22-24 ноября 2018 года в Киеве и совмещал ряд мероприятий: двухдневный научный симпозиум и открытия в Украинском доме выставки "Украина 1932-1933. Геноцид голодом", подготовленной Институтом национальной памяти, художественную акцию-реквием в национальной опере Украины, заседание Международного форума при участии президента Украины и глав иностранных государств в Художественном арсенале, а также общегосударственные траурные мероприятия 24 ноября, призваны почтить убитых в 1932 1933 годах у Мемориала жертв Голодомора.

Среди докладчиков Форума было 32 украинских и 20 иностранных исследователей темы Голодомора, ряд представителей иностранных государств, Всемирного конгресса украинцев, руководители европейских институтов национальной памяти, несколько участников и представители украинских и зарубежных СМИ. Одновременно мемориальные мероприятия прошли в более чем 80 городах планеты в Австралии, Канаде, США, Японии, Китае, Португалии, Италии, Венгрии, Чехии и других странах.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Института национальной памяти, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича. Подозревают в "злоупотреблении служебным положением" во время проведения международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. Дело инициировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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