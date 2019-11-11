Уголь с России: компания Ахметова-Новинского возобновляет поставки с ноября

"Северсталь менеджмент" поставит на украинский коксохим 3 вида угольного концентрата. ФОТО: размещено Delo.ua

Авдеевский коксохимический завод в ноябре получит поставку угольного концентрата от российской компании "Северсталь менеджмент". Последний раз такое было в начале лета 2019.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития РФ, передает "Экономическая правда".

По данным министерства, "Северсталь менеджмент" поставит на украинский коксохим 3 вида угольного концентрата. Його изготовила другая российская компания "Воркутауголь", которая является одной из крупнейших в России.

Речь идет о 10 000 тонн угля марки ГЖО, по 30 000 тонн - 1Ж и 2Ж.

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Авдеевский коксохим входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются - "Систем Кэпитал Менеджмент" (более 71% акций) олигарха Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" политика Вадима Новинского (более 23% акций). Ахметов и Новинский вдвоем руководят компанией.