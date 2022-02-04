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Уехало немного – представительница США о выезде дипломатов из Киева

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Уехало немного – представительница США о выезде дипломатов из Киева
Кристина Квин о дипломатах США: "Мы дали им опцию уехать, если они хотят". Фото: Радио Свобода

Временно поверенная в делах США Кристина Квин объяснила, что власти США не предписывали американским дипломатам покидать Киев в обязательном порядке.

Об этом Квин рассказала в интервью журналисту Савику Шустеру, которое было обнародовано в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет Gazeta.ua

"Мы не приказывали представителям посольства выезжать. Мы дали им опцию уехать, если они хотят, если им нужно к родным. Но честно – немного воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, выполняющих разные задания", - сказала Кристина Квин.

Она пояснила, что США всерьез воспринимают угрозу со стороны Россией.

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"Поэтому задача состоит в том, чтобы уберечь американских граждан: как работников посольства так и американских граждан, которые посещают или живут в Украине. И поэтому наши советы основаны на предположениях, что может произойти. По состоянию на данный момент мы попросили американских работников и их семьи уехать. И мы это сделали, потому что у нас очень большое посольство. Им нравится жить в Киеве, посещать здесь школы. Здесь много людей. Нам важно, чтобы им ничего не угрожало", сказала представительница США.

Она выразила надежду, что США не нагоняют такими действиями панику на людей. "Мы только хотим дать миру понимание, что знаем, что Россия затеяла. Мы не хотим быть безразличными... Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России", подчеркнула Квин.

22 января США проинформировали Украину о том, что предположительно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных работников и их семей. Тогда представитель Госдепа сообщил, что США проводят тщательное планирование на случай экстренной ситуации. Оно происходит всегда в случае, если ситуация с опасностью ухудшится.

24 января Госдеп санкционировал отъезд штатных работников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей.

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