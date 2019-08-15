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четверг, 15 августа 2019 15:53

"Удивите нас" - американская журналистка бросила вызов Елене Зеленской

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&quot;Удивите нас&quot; - американская журналистка бросила вызов Елене Зеленской
Американская журналистка призвала первую леди Украины "удивить весь мир". Фото: Политека

К жене президента Украины Владимира Зеленского, Елене обратилась американская журналистка Мелинда Херинг.

Она публично попросила ее повлиять на своего мужа за его сексистские высказывания об украинках, письмо опубликовала на Atlantic Coucil в рубрике UkraineAlert.

"У вашего мужа нет женщин в окружении. Я опросила всех в Киеве, и мне ответили, что вы - его важнейший советник. Однако, вас нет на фотографиях с ним и с его командой, а эти визуальные эффекты имеют значение ... Пожалуйста, нажмите на него, чтобы назначить несколько женщин. Ведь организации функционируют лучше, когда по крайней мере треть команды - женщины. И, пожалуйста, напомните ему о том, что об украинских женщинах надо уважительно отзываться. Они невероятная сила, но они не бренд и не принадлежат никому", - добавила Мелинда.

Она также попросила способствовать усиленной защите журналистов и общественных активистов.

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"Никто не думает, что вы пойдете дальше банальных разговоров о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах. Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своим приоритетом. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свое слово и голос", - написала Хэринг в открытом письме.

Кроме этого Мелинда пригласила первую леди на интервью.

"Я надеюсь, что вы приедете в Вашингтон и оденете что-то от украинских дизайнеров, поднимете флаг Украины. И я искренне надеюсь, что вы дадите мне и моим коллегам интервью. Мы хотим узнать о вас больше", - резюмировала журналистка.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Канаду с официальным визитом.

Пока украинский гарант встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, первая леди беседовала с министром по делам детей и женщин Джил Данлоп и парламентским секретарем Робин Мартин.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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