Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет

Фото: tsn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Канаду с официальным визитом.

Пока украинский гарант встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, первая леди беседовала с министром по делам детей и женщин Джил Данлоп и парламентским секретарем Робин Мартин.

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Для деловой встречи супруга президента выбрала шелковую блузу золотистого цвета и брюки в бежевом оттенке. На лице Зеленского было минимум макияжа.

Позже президентская чета приняли участие в мероприятии, посвященном памяти погибших от Голодомора в 1932-1933-х.

Первая леди посетила встречу в национальной украинской одежде - платье-вышиванке синего цвета.

Многие в комментариях заметили, что жена Зеленского нарушила президентский этикет. Для выхода женщина выбрала босоножки с открытым мысом, что запрещает этикет первой леди.