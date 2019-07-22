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понедельник, 22 июля 2019 16:01

Повторила образ: в чем Елена Зеленская ходила голосовать
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Президент и первая леди проголосовали на парламентских выборах
Фото: president.gov.ua
Президент и первая леди проголосовали на парламентских выборах
Президент и первая леди проголосовали на парламентских выборах

Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, в воскресенье. На избирательный участок прибыли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

В Instagram появились фото, как супруги бросают бюллетени в ящик для голосования.

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Жена украинского гаранта для голосования выбрала деловой темно-синий комбинезон с пуговицами до пояса. Волосы первая леди оставила распущенными. На лице Зеленской было минимум макияжа.

Президент пришел на участок в черных брюках и в голубой рубашке без галстука.

Первая леди снова повторила свой образ. В этом же комбинезоне она посещала культурные достопримечательности Парижа во время официального визита во Францию.

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на встречу со спортсменами в красном брючном костюме, который ранее уже надевала на другое публичное мероприятие. Это первый раз, когда жена президента повторила свой образ.

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