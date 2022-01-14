"УДАР" требует прекратить политпреследования члена их команды Атрошенко - Палатный

"УДАР Виталия Кличко" считает недопустимым политическое давление власти с помощью силовиков и будет защищать от него представителя своей команды Атрошенко. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный.

"Представитель команды "УДАРа" Атрошенко получил от чиновников ОПУ прямое предложение отказаться от сотрудничества с "УДАРом" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе. В обмен на это Банковая пообещала прекратить политическое давление с привлечением силовых органов. После отказа Атрошенко идти на шантаж, против него началась грязная кампания, которая направлена на дискредитацию политического оппонента и исключение его из политической борьбы. Это те же грязные приемы, которые применяют против лидера партии "УДАР" Кличко. Используя методы прошлых эпох, власти демонстрируют свою слабость. "УДАР Виталия Кличко" считает действия властей проявлением политических репрессий и наступлением на местное самоуправление, свободу и демократию", - написал Палатный.

Он отметил, что партия "УДАР" будет защищать представителей своей команды.

"Партия напоминает Офису Президента о 2014 году, когда мы вместе с украинским обществом защищали демократию на Майдане. Защищали, в том числе, и от таких действий, как политические репрессии, преследования, обыски со стороны силовиков. Как и тогда, "УДАР Виталия Кличко" будет защищать представителей своей команды от политического преследования, защищать демократию от проявлений авторитаризма и узурпации власти", - подытожил Палатный.

Накануне лидер "УДАРа" Кличко на пресс-конференции заявил, что для него дело чести защищать местное самоуправление и представителя его команды Атрошенко. Мэр Чернигова также подчеркнул, что власти хотят помешать партии выдвинуть своего кандидата в 206 округе.