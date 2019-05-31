Участники переговоров с Зеленским отреагировали на стенограмму. Говорят, есть цензура

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 1999
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2331
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1989
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1971
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1296
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7137
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7704
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Фото
Все фото
10
20
4
6
7
С конфетами &quot;Roshen&quot; и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 144
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 477
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 27361
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 387
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 12:37

Участники переговоров с Зеленским отреагировали на стенограмму. Говорят, есть цензура

  Комментировать
Участники переговоров с Зеленским отреагировали на стенограмму. Говорят, есть цензура
21 мая президент говорил с парламентариями. Фото: president.gov.ua

Политики, участники переговоров с президентом Владимиром Зеленским на Банковой по-разному отреагировали на опубликованную стенограмму разговора.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в тексте не хватает определенных фрагментов.

"Я четко помню, что на этих переговорах предостерегал Зеленского - если он будет нарушать законы и Конституцию, его будут догонять, как Пиночета. В этом тоже нет в обнародованном тексте", - заявил главный "радикал" в Facebook.

Об искажения заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно - никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой", - сказал спикер.

В тоже время вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что стенограмма соответствует тому, что происходило.

"Как по мне, то текст, с того, что я пересмотрела, соответствует тому, что происходило в зале. Тот выступающий, что там указано, например, тот, что после меня, - это Артур Герасимов. Вы можете посчитать, потому что это идет по величине фракций. То есть была Ирина Геращенко, тогда я, а дальше выступали по величине фракции - Артур Герасимов, Максим Бурбак и дальше в группы. Принцип вам известен, вы за ним следите во время согласительного совета. Я считаю, что это хорошая практика.

Во время закрытых встреч нет политической силы, которая поддерживает открытые списки", - сказала Сыроид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полный текст стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Участники переговоров с Зеленским отреагировали на стенограмму. Говорят, есть цензура». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 43956
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 27361
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19926
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10431
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10319
Политика
Зеленский впервые встретился с антикоррупционерами
Зеленский впервые встретился с антикоррупционерами Просмотров: 270
В Харькове пройдёт съезд политической партии "Доверяй Делам"
В Харькове пройдёт съезд политической партии "Доверяй Делам" Просмотров: 18
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
10
 Просмотров: 2044
"Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами" - Парубий ответил на желание молодой команды отменить закон о языке
"Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами" - Парубий ответил на желание молодой команды отменить закон о языке 3 Просмотров: 1413
Ситуация с подготовкой к выборам критическая - заявление ЦИК
Ситуация с подготовкой к выборам критическая - заявление ЦИК Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 4939
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua