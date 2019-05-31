Участники переговоров с Зеленским отреагировали на стенограмму. Говорят, есть цензура

21 мая президент говорил с парламентариями. Фото: president.gov.ua

Политики, участники переговоров с президентом Владимиром Зеленским на Банковой по-разному отреагировали на опубликованную стенограмму разговора.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в тексте не хватает определенных фрагментов.

"Я четко помню, что на этих переговорах предостерегал Зеленского - если он будет нарушать законы и Конституцию, его будут догонять, как Пиночета. В этом тоже нет в обнародованном тексте", - заявил главный "радикал" в Facebook.

Об искажения заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно - никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой", - сказал спикер.

В тоже время вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что стенограмма соответствует тому, что происходило.

"Как по мне, то текст, с того, что я пересмотрела, соответствует тому, что происходило в зале. Тот выступающий, что там указано, например, тот, что после меня, - это Артур Герасимов. Вы можете посчитать, потому что это идет по величине фракций. То есть была Ирина Геращенко, тогда я, а дальше выступали по величине фракции - Артур Герасимов, Максим Бурбак и дальше в группы. Принцип вам известен, вы за ним следите во время согласительного совета. Я считаю, что это хорошая практика.

Во время закрытых встреч нет политической силы, которая поддерживает открытые списки", - сказала Сыроид.

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Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его. Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".