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понедельник, 29 марта 2021 13:37

Участника протеста под Офисом президента отправили под домашний арест

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Участника протеста под Офисом президента отправили под домашний арест
Решение объявили в понедельник. Фото: Facebook-страница активиста

Участнику акции протеста под Офисом президента Роману Ратушному назначили круглосуточный домашний арест. Решение в понедельник объявила судья Печерского районного суда города Киева Кристина Константинова.

Также активиста обязали носить электронный браслет.

"Следственный судья постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Применить к Ратушному Роману меру пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует судью "Укрінформ".

Суд также возложил на Ратушного обязанности прибывать к следователю, прокурору, суду по требованию, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Сам активист просил не избирать ему меру пресечения вообще или хотя бы отдать его на поруки народных депутатов и других лиц, изъявивших такое желание.

Среди парламентариев, которые захотели взять активиста на поруки - Ярослав Юрчишин с "Голоса" и Владимир Арьев с "Европейской солидарности".

Романа Ратушного подозревают в хулиганстве. Мужчине сообщили о подозрении сразу после эфира на одном из телеканалов.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали фаеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

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Дата
29
марта

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