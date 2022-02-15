Участие теробороны в боевых действиях: Рада сделала первый шаг

За изменения в закон проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон "Об основах национального сопротивления".

За это во вторник проголосовали фракции "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", группы "Партія "За майбутнє" и "Довіра".

ОПЗЖ – ноль голосов "За".

Речь идет о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину

Предлагается исключить ограничение выполнения задач теробороной именно до момента развертывания группировки войск (сил), предназначенных для ведения боевых действий по отражению вооруженной агрессии против Украины.

Решение о выполнении задач теробороны должен принимать главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

В феврале заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны. Силы терробороны будут насчитывать 130 тыс. резервистов. Чтобы записаться – нужно заключить контракт. Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ.