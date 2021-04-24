"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"

В "Слуге народа" лояльность ценится больше, чем ответственность, заметил журналист Михаил Ткач.

Идея "слуг народа" наказать однопартийца, нардепа Николая Тищенко, который во время карантина устроил вечеринку в Киеве, помощью армии выглядит маразмом. Об этом сказал журналист Богдан Буткевич на YouTube-канале.

"Какие ср*ные ублюдки. Для них заставить человека помочь армии - это наказание. Маразм. Наказание - идти помочь своей армии, воюющей на фронте", - сказал Буткевич.

Журналист назвал Тищенко "мерзостью".

"Понятно, что его никто не зацепит. Никто ему ничего не сделает, потому что он кумасик Ермака (руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua).

Никто никакой ответственности не понесет. По той простой причине, что каждый депутат сейчас Зеленскому важен. Потому что никакого устойчивого большинства давно уже нет. Каждый голос - на вес золота", - отметил Буткевич.

Ранее председатель фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тищенко за устроенную вечеринку должен купить дроны и поехать на фронт. "Пусть отрабатывает", - говорил Арахамия.

"Украинцам нужно отказаться от того, что "вот тебя, скотыняку, надо в окоп отправить". На войну, в армию, защищать страну должны мужественные, классные мужчины", - сказала журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

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Журналист Михаил Ткач, который сообщал о вечеринке Тищенко, написал в Facebook:

"Ну вот и все. Для того, чтобы избежать политической ответственности за показательное пренебрежение законом (во второй разг!), Николаю Тищенко даже не понадобилось публично признать вину.

Президент Зеленский очень часто убеждает то ли себя то ли общество в том, что его власть не такая, как власть предшественников. Что они другие. Они слуги. Они прежде всего люди.

И в то же время из уважения ко всем тем, кто придерживается карантина, осознавая ответственность за здоровье окружающих, Тищенко даже не смог признать: да я нарушил.

Руководитель Черкасской ОГА Скичко вообще не считает нужным сказать хоть слово объяснений. Хотя вечеринка состоялась в отеле, где руководит его жена. И туда он приехал именно с ней. Не считает нужным реагировать и народный депутат, "слуга народа" Трухин. Кстати, Тищенко убеждает что праздновал с семьей и близкими. Эти трое - семья? Давно?

Президент тоже никак не отреагировал. Кто-то из спикеров ОП впоследствии в каком-то из теплых эфиров скажет, что президент очень жестко поговорил с Николаем.

А фракция? А что фракция? Все понимают, что выступить против кума Ермака - это выступить против Ермака. А в "Слуге народа", как известно, лояльность ценится больше профессионализма и ответственности. Именно на таких принципах строились и держались провластные партии предшественников. Правда недолго.

Это и есть круговая порука. Она так и работает"

18 апреля Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.