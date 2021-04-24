"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"

 
Ексклюзивы
1/5
"Приговоров за невыполнение судебных решений - единицы" - адвокат
"Приговоров за невыполнение судебных решений - единицы" - адвокат
Просмотров: 18
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 702
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 171
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
2 Просмотров: 801
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
1 Просмотров: 558
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 315
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 522
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1035
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 297
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Интервью
1/5
"Приговоров за невыполнение судебных решений - единицы" - адвокат
"Приговоров за невыполнение судебных решений - единицы" - адвокат
Просмотров: 18
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 522
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 297
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 225
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 15:01

"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"

  Комментировать
&quot;Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание&quot; - журналист о &quot;слугах народу&quot;
В "Слуге народа" лояльность ценится больше, чем ответственность, заметил журналист Михаил Ткач.

Идея "слуг народа" наказать однопартийца, нардепа Николая Тищенко, который во время карантина устроил вечеринку в Киеве, помощью армии выглядит маразмом. Об этом сказал журналист Богдан Буткевич на YouTube-канале.

"Какие ср*ные ублюдки. Для них заставить человека помочь армии - это наказание. Маразм. Наказание - идти помочь своей армии, воюющей на фронте", - сказал Буткевич.

Журналист назвал Тищенко "мерзостью".

"Понятно, что его никто не зацепит. Никто ему ничего не сделает, потому что он кумасик Ермака (руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua).

Никто никакой ответственности не понесет. По той простой причине, что каждый депутат сейчас Зеленскому важен. Потому что никакого устойчивого большинства давно уже нет. Каждый голос - на вес золота", - отметил Буткевич.

Ранее председатель фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тищенко за устроенную вечеринку должен купить дроны и поехать на фронт. "Пусть отрабатывает", - говорил Арахамия.

"Украинцам нужно отказаться от того, что "вот тебя, скотыняку, надо в окоп отправить". На войну, в армию, защищать страну должны мужественные, классные мужчины", - сказала журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук "сделал" одиозного Шевченко и раскритиковал беззубость "Слуги народа"

Журналист Михаил Ткач, который сообщал о вечеринке Тищенко, написал в Facebook:

"Ну вот и все. Для того, чтобы избежать политической ответственности за показательное пренебрежение законом (во второй разг!), Николаю Тищенко даже не понадобилось публично признать вину.

Президент Зеленский очень часто убеждает то ли себя то ли общество в том, что его власть не такая, как власть предшественников. Что они другие. Они слуги. Они прежде всего люди.

И в то же время из уважения ко всем тем, кто придерживается карантина, осознавая ответственность за здоровье окружающих, Тищенко даже не смог признать: да я нарушил.

Руководитель Черкасской ОГА Скичко вообще не считает нужным сказать хоть слово объяснений. Хотя вечеринка состоялась в отеле, где руководит его жена. И туда он приехал именно с ней. Не считает нужным реагировать и народный депутат, "слуга народа" Трухин. Кстати, Тищенко убеждает что праздновал с семьей и близкими. Эти трое - семья? Давно?

Президент тоже никак не отреагировал. Кто-то из спикеров ОП впоследствии в каком-то из теплых эфиров скажет, что президент очень жестко поговорил с Николаем.

А фракция? А что фракция? Все понимают, что выступить против кума Ермака - это выступить против Ермака. А в "Слуге народа", как известно, лояльность ценится больше профессионализма и ответственности. Именно на таких принципах строились и держались провластные партии предшественников. Правда недолго.

Это и есть круговая порука. Она так и работает"

18 апреля Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко.

Среди гостей ресторана были нардепы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Совершили первое одиночное кругосветное плавание

Первые гривны напечатали в Германии

Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Психоаналитик издал книгу о снах

Начался геноцид армян в Османской империи

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

Пропал без вести украинский композитор

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко 1 Просмотров: 41528
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 1 Просмотров: 19449
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 1 Просмотров: 17406
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 15849
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
 1 Просмотров: 6849
Политика
Аваков призвал признать геноцид армян
Аваков призвал признать геноцид армян Просмотров: 144
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 1683
"Слуга народа" устроил драку в развлекательном комплексе Черкасс
"Слуга народа" устроил драку в развлекательном комплексе Черкасс Просмотров: 558
Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира
Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира Просмотров: 900
"Слуги народа" рассказали, как накажут Тищенко
"Слуги народа" рассказали, как накажут Тищенко Просмотров: 792
Больше всего комментируют
12
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
2
Чужа картопля
2
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Голосов: 6735
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть