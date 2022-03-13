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воскресенье, 13 марта 2022 13:46

Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский

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Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский
Украина борется героически, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина победит - 100%.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье.

"18-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тысяч убитых оккупантов. Это больше, чем в обеих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники.

Они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них есть еще. Но мы понимаем, что и мы будем защищаться дальше, Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Борется Украина вся, героически", - сказал глава государства.

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Около 125 тыс. человек власть вывезла на безопасную территорию гуманитарными коридорами, рассказал президент.

"Сегодня ключевая задача - Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви - они сопровождают этот груз, еду, воду, медикаменты .

100 тонн необходимого Украина отправила своим гражданам", - сказал Зеленский.

В течение всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление. Ни на одном из направлений российские банды не достигли цели, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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