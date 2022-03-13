Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1647
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3114
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8073
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7302
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 106230
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6797
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2574
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2826
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6696
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2313
Фото
Все фото
3
8
111
3
7
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Видео
Все видео
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 585
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 333
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3069
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4275
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8919
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 864
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 02:27

Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб

  Комментировать
Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб
Генштаб ВСУ озвучил ситуацию на фронте. Фото: Укринформ

Российские войска проводили безуспешные попытки наступления на Кривой Рог, а также терпят значительные потери.

Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине подбили колонну врага: противники спасались бегством

Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.

В течение всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление. Ни на одном из направлений не достиг цели операции", говорится в сообщении.

Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства российской федерации в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции".

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. С целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной.

Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.

Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе н.п. Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении города Славянск.

После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях захватчик производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя.

Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье.

Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении – захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время враг не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не добился.

Выполняет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг не достиг цели ни на одном из направлений - Генштаб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 106221
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 44284
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37964
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 32298
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
3
 Просмотров: 26545
Происшествия
Российских оккупантов подозревают в похищении журналиста
Российских оккупантов подозревают в похищении журналиста Просмотров: 288
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
 Просмотров: 2430
Захваченная ЧАЭС до сих пор отключена от сети
Захваченная ЧАЭС до сих пор отключена от сети Просмотров: 387
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области
3
 Просмотров: 738
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
Оккупанты обстреляли Николаевщину кассетными снарядами
8
 Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
7
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
4
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 556
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть