Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму

Сборной Российской Федерации по футболу придумали форму. Рисунки в Facebook опубликовал украинских предприниматель и общественный деятель Геннадий Курочка.

"Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021", - написал он.

На воротнике российских футболок написано: "War against Ukraine since 2014" (война против Украины с 2014 года), "MH17 shot down 2014" (сбитие MH17 в 2014), "War in Syria since 2015" (война в Сирии с 2015), "War against Georgia since 2008" (война против Грузии с 2008), "Litvinenko poisoning 2006" (отравление Литвиненко 2006), "Salisbury poisoning 2018" (отравление в Солсбери 2018), "Olympics doping 2014" (допинг на Олимпиаде 2014), "Murder of Sergei Magnitsky 2009" (убийство Сергея Магнитского 2009), "Murder of Nemtsov" (убийство Немцова 2015), "Cyberterrorism" (кибертерроризм), "Russia by Putin".

Союз европейских футбольных ассоциаций требовала, чтобы Украина убрала с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел с утра 10 июня на переговоры с представителями УЕФА. 6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписью "Слава Україні!", "Героям слава!" и картой государства.