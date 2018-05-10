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четверг, 10 мая 2018 11:37

"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках

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&quot;Уберите нах*й&quot; - &quot;Интер&quot; разозлили синие и желтые пакеты на съемках
"Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемкахФото: Skrypin.ua

Во время съемок пенсионеров с портретами ветеранов 9 Мая службу "Интера" возмутило наличие в руках женщин синих и желтых пакетов.

Соответствующее видео выложил в сеть канал Skrypin.ua.

"Пакеты уберите нах * й. Бросьте это нах*й", - начал кричать голос за кадром.

В этот момент женщина с синим пакетом растерялась.

"Брось его нах*й", - продолжили давать указания.

Перед пенсионерами стоял ведущий с микрофоном "Интера".

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Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками".

Соответствующее видео появилось в сети.

В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".

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10
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