"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках

"Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемкахФото: Skrypin.ua

Во время съемок пенсионеров с портретами ветеранов 9 Мая службу "Интера" возмутило наличие в руках женщин синих и желтых пакетов.

Соответствующее видео выложил в сеть канал Skrypin.ua.

"Пакеты уберите нах * й. Бросьте это нах*й", - начал кричать голос за кадром.

В этот момент женщина с синим пакетом растерялась.

"Брось его нах*й", - продолжили давать указания.

Перед пенсионерами стоял ведущий с микрофоном "Интера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"

Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками". Соответствующее видео появилось в сети. В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".