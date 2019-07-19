У Зеленского заступились за "Сватов"

"Вообще" Сваты "- достойный продукт. У нас нет причин его стесняться" - Шефир. ФОТО: Tv.ua

Первый заместитель президента Сергей Шефир вступился за сериал "Сваты" - который вновь начали показывать на телеканале "1 + 1".

"Вообще" Сваты "- достойный продукт. У нас нет причин его стесняться", - сказал он в интервью Lb.ua.

Причиной популярности сериала Шефир назвал то, что сюжеты эпизодов брали из собственных семейных историй - "с моих, Володиных".

"Вот это напряжение между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь, кому первому из них ребенка завезти, чтобы не было ревности", - добавил заместитель Зеленского.

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"Сваты", которые выпускала Студия "Квартал 95", были под запретом с ноября 2017 года. В марте 2019 Окружной админсуд Киева отменил запрет на показ телесериала "Сваты". И разрешило въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который выполнял одну из главных ролей в сериале. СБУ запрещала въезд актеру за нарушение условий въезда в аннексированного Россией Крыма - то есть мимо админграницы в Херсонской области.