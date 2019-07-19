У Зеленского заступились за "Сватов"

 
Ексклюзивы
1/5
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1530
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 900
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2259
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 711
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1044
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 765
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1494
Фото
Все фото
3
3
14
16
20
Кандидат в нардепы позирует с убитыми зебрами и медведями
Кандидат в нардепы позирует с убитыми зебрами и медведями
Полиция взялась расследовать &quot;чернуху&quot; против кандидата &quot;Слуги народа&quot;
Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Зеленский о "слуге народа" Куницком: С двумя паспортами не может быть депутатом
Зеленский о "слуге народа" Куницком: С двумя паспортами не может быть депутатом
Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит
Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит
У Зеленского отреагировали на вояж Медведчука в Страсбург
У Зеленского отреагировали на вояж Медведчука в Страсбург
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1881
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 972
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2664
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 333
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 13:23

У Зеленского заступились за "Сватов"

  Комментировать
У Зеленского заступились за &quot;Сватов&quot;
"Вообще" Сваты "- достойный продукт. У нас нет причин его стесняться" - Шефир. ФОТО: Tv.ua

Первый заместитель президента Сергей Шефир вступился за сериал "Сваты" - который вновь начали показывать на телеканале "1 + 1".

"Вообще" Сваты "- достойный продукт. У нас нет причин его стесняться", - сказал он в интервью Lb.ua.
Причиной популярности сериала Шефир назвал то, что сюжеты эпизодов брали из собственных семейных историй - "с моих, Володиных".

"Вот это напряжение между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь, кому первому из них ребенка завезти, чтобы не было ревности", - добавил заместитель Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не смотрел "Сватов" - под люстрацию: политики "оценили" идею Зеленского

"Сваты", которые выпускала Студия "Квартал 95", были под запретом с ноября 2017 года. В марте 2019 Окружной админсуд Киева отменил запрет на показ телесериала "Сваты". И разрешило въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который выполнял одну из главных ролей в сериале. СБУ запрещала въезд актеру за нарушение условий въезда в аннексированного Россией Крыма - то есть мимо админграницы в Херсонской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского заступились за "Сватов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Люди впервые приблизились к Луне

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 288974
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 37378
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 34866
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 22908
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 16780
Политика
Портнов не пришел на допрос в ГПУ
Портнов не пришел на допрос в ГПУ Просмотров: 63
Карплюку не вручали повесток, а вызывают на допросы через соцсети
Карплюку не вручали повесток, а вызывают на допросы через соцсети Просмотров: 54
НАБУ подтвердило обыски в клубе Порошенко
НАБУ подтвердило обыски в клубе Порошенко Просмотров: 1107
Зеленский про Парубия: Не вижу смысла продолжать разговор
Зеленский про Парубия: Не вижу смысла продолжать разговор Просмотров: 441
СМИ узнали фамилию вероятного генпрокурора
СМИ узнали фамилию вероятного генпрокурора Просмотров: 684
Больше всего комментируют
12
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 6893
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua