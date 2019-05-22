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среда, 22 мая 2019 16:32

У Зеленского сообщили, на каком этапе законопроекты об импичменте и неприкосновенности

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У Зеленского сообщили, на каком этапе законопроекты об импичменте и неприкосновенности
Фото: 1news.com.ua

Команда Владимира Зеленского подготовила законопроекты об импичменте президенту и снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Законопроект о неприкосновенности народных депутатов уже есть в парламенте. Парламент мог бы его проголосовать - он готов ко второму чтению. Парламент избегает этого. Законопроект о процедуре импичмента президенту, лишение его иммунитета готов к внесению", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что есть основания утверждать, что этот парламент не будет поддерживать инициативы президента, "даже если они полезны для страны и людей".

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На внеочередном заседании Верховная Рада отказалась включать в повестку дня законопроект об изменениях в избирательную систему. Его президент Владимир Зеленский внес с нарушениями - парламент ждал, пока документ правильно оформят.

Несмотря на обещания, что выборы будут проходить по открытым спискам, законопроект Зеленского предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытым спискам.

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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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