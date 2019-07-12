У Зеленского сказали, с кем хотят сотрудничать в новой Раде

Председатель партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков говорит о сотрудничестве с новыми политсилами. Фото: Reuters

Партия "Слуга народу" президента Владимира Зеленского хочет сотрудничать в Верховной Раде с новыми партиями.

Об этом заявил глава "СН" Дмитрий Разумков, сообщает "Новое время"

"Мы хотели бы сотрудничать с новыми политсилами. Старые партии - это часть старой системы. Наша цель - перезагрузка системы", - заявил он.

"СН" может рассмотреть сотрудничество с другими партиями, если их цели будут совпадать, "и эти политсилы действительно готовы будут их реализовывать, а не просто декларировать".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.