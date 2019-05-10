У Зеленского предложили списать более 7 миллиардов гривен долгов

Зеленский предлагает списать долги. Фото: ТСН

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность списания 7,4 млрд грн долгов физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Долги будут списаны по Единому социальному взносу (ЕСВ), которые накопились с 2016 года по состоянию на 1 января 2019 года, сообщает Новое время.

Сначала запланировано публичное обсуждение соответствующей инициативы, впоследствии соответствующий законопроект предлагают передать в Верховную Раду как законодательную инициативу президента.

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ЕСВ был введен в Украине с 1 января 2011 года. Он заменил собой четыре обязательных государственных социальных сбора: в Пенсионный фонд, а также фонды страхования на случай безработицы, по временной потере трудоспособности и от несчастных случаев на производстве. С 1 января 2016 его размер был уменьшен с 34,7% до 22% для всех категорий плательщиков.