У Зеленского поддерживают отмену мажоритарки

Советник новоизбранного президента Украины Дмитрий Разумков заявил, что выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Фото - ВВС

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками.

Также в команде Зеленского поддерживают снижение процентного барьера для прохождения в парламент.

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"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему с открытыми списками. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, хорошие и плохие, и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - заявил Разумков в эфире "1 +1".

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Зеленский рассмотрит петицию, если ролик увидят миллионы людей.