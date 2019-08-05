У Зеленского ответили, когда можно будет голосовать на выборах онлайн

Команда президента Владимира Зеленского даст возможность украинцам голосовать онлайн уже на следующих выборах главы государства.
Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech.
"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", — заверил он.
По словам Федорова, запуск такого проекта требует серьезной подготовки.
"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть", — отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада попытается отменить расширение ЦИК (онлайн)
Работу нардепов будет контролировать искусственный интеллект. Программное обеспечение с применением соответствующих технологий хотят установить в Верховной Раде для того, что была возможность отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и благодаря этому иметь возможность избежать политической коррупции.
Комментарии