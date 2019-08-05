У Зеленского ответили, когда можно будет голосовать на выборах онлайн

Работу над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн, планируют завершить до следующих выборов президента. ФОТО: rbc.ua

Команда президента Владимира Зеленского даст возможность украинцам голосовать онлайн уже на следующих выборах главы государства.

Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", — заверил он.

По словам Федорова, запуск такого проекта требует серьезной подготовки.

"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть", — отметил он.

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Работу нардепов будет контролировать искусственный интеллект. Программное обеспечение с применением соответствующих технологий хотят установить в Верховной Раде для того, что была возможность отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и благодаря этому иметь возможность избежать политической коррупции.