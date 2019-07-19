У Зеленского отреагировали на вояж Медведчука в Страсбург

Дмитрий Разумков. Фото: LIGA.net

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что посещение и переговоры украинских политиков 17 июля в Европарламенте ни были официальными от государства Украина.

Он заявил, что визит Виктора Медведчука в Страсбург должен быть рассмотрен Генпрокуратурой Украины, - сообщает ТСН.

"Не знаю, в качестве кого он там был. Знаю, что президент не давал согласия на проведение таких действий со стороны какого либо политика, который не отвечает за внешнюю политику нашего государства...

О генеральном прокуроре. К сожалению, у нас такой возможности сейчас нет. Уверен, что после 21-го (июля) в новом парламенте такая возможность у нас появится. Но для этого и прокурора, наверное, надо изменить", - сказал Разумкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня - последний день предвыборной агитации

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перешел на украинский язык в эфире. Это произошло в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1". Разумков на несколько вопросов ответил украинский. На это обратила внимание ведущая и попросила объяснить, что повлияло на языковую политику чиновника.